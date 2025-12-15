Acesse sua conta
Agressão, revólver e medida protetiva: filho de Cid Moreira é preso em chácara

Polícia Civil ainda apreendeu maconha, armas e dinheiro no local

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09:38

Rodrigo Radenzév Simões Moreira
Rodrigo Radenzév Simões Moreira Crédito: Divulgação

Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do apresentador Cid Moreira, foi preso em flagrante pela Polícia Civil durante uma operação realizada em uma chácara em São Pedro, no interior de São Paulo. A ação ocorreu após a ex-mulher dele registrar um boletim de ocorrência relatando ameaças e agressões cometidas com um revólver, o que levou ao pedido de uma medida protetiva. A prisão foi no último dia 8, de acordo com a CNN.

Segundo as autoridades, ao chegar ao local o delegado responsável decidiu pela prisão não apenas pela denúncia de violência doméstica, mas também porque Rodrigo já havia sido citado em uma denúncia ao Disque 181, relacionada à suposta venda e cultivo de drogas.

Durante a operação, os policiais apreenderam três tijolos de maconha, um revólver calibre .38 municiado, outro revólver sem registro, dois simulacros de pistola, uma espingarda de pressão, um pé de maconha e R$ 318 em dinheiro.

Cid Moreira

Cid Moreira leu toda a Bíblia sagrada por Redes sociais
Cid Moreira no Jornal Nacional por Globo
Willian Bonner e Cid Moreira por Globo
Cid Moreira morreu aos 97 anos por Reprodução
Cid Moreira por Redes sociais
Cid Moreira por Reprodução
Cid Moreira e sua esposa por Reprodução I Redes sociais
Roger Naumtchyk, filho de Cid Moreira por Reprodução
Rodrigo, Cid Moreira e Roger por Reprodução
1 de 9
Cid Moreira leu toda a Bíblia sagrada por Redes sociais

Irmão se manifesta

A prisão teve ampla repercussão e motivou um pronunciamento de Roger Moreira, também filho de Cid Moreira. À coluna Fabia Oliveira, ele disse que queria comentar o caso e divulgou a mensagem que mandou para a ex-cunhada. 

"Li sobre o que aconteceu e sinto profundamente por você ter vivido algo assim. Nenhuma mulher deveria conhecer o medo, a dor ou a violência - nada, absolutamente nada, justifica agressão contra uma mulher. Violência nunca tem justificativa, e sou totalmente contra qualquer tipo de agressão. Espero que você esteja segura, amparada e cercada de pessoas que cuidem de você neste momento. Que sua força seja maior do que tudo o que tentaram tirar de você".

Rodrigo é filho de Cid Moreira com Olga Verônica Radenzev, com quem o apresentador foi casado entre 1970 e 1972. A relação entre pai e filho sempre foi distante. Em 2006, Rodrigo entrou com uma ação judicial contra Cid, alegando abandono afetivo, mas perdeu o processo. À época, afirmou que, embora o pai tenha pago pensão alimentícia até seus 18 anos, não exerceu a função paterna após o fim do casamento, quando ele tinha pouco mais de um ano de idade.

Além de Rodrigo e Roger, Cid Moreira também foi pai de Jaciara Moreira, sua filha mais velha, que morreu em 2020. Roger era sobrinho de Maria Ulhiana Naumtchyk, ex-esposa do jornalista, e acabou sendo adotado por Cid já na fase adulta.

Atualmente, Rodrigo e Roger travam uma disputa judicial envolvendo a herança deixada pelo pai. Os dois movem ações contra a jornalista Fátima Moreira, viúva de Cid Moreira, com quem o apresentador foi casado por mais de duas décadas.

