Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filhos de Cid Moreira acusam viúva de homofobia e fraude em herança milionária

Herdeiros afirmam que madrasta se declarou única dependente do INSS e omitiu patrimônio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:51

Rodrigo, Cid Moreira e Roger
Rodrigo, Cid Moreira e Roger Crédito: Reprodução

A disputa pela herança de Cid Moreira, que morreu em outubro de 2024, acaba de ganhar um novo capítulo marcado por acusações graves. Na última segunda-feira (29), os filhos do jornalista, Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, protocolaram uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira.

O documento, assinado pelo advogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho, pede a abertura de investigação por possíveis irregularidades na condução do inventário e no recebimento da pensão por morte do comunicador. Segundo os filhos, Maria de Fátima teria se declarado como única dependente do INSS, o que lhe garantiu a totalidade do benefício, sem mencionar a existência dos herdeiros.

Leia mais

Imagem - Jornalista baiana retorna como celebrante em 'Casamento às Cegas', reality da Netflix

Jornalista baiana retorna como celebrante em 'Casamento às Cegas', reality da Netflix

Imagem - PlayStation de Carlo Acutis pode ser reconhecido como relíquia pela Igreja; entenda

PlayStation de Carlo Acutis pode ser reconhecido como relíquia pela Igreja; entenda

Imagem - Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja

Mavie, filha de Neymar, reconhece irmã em foto e a chama por apelido fofo; veja

A denúncia também sustenta que bens de alto valor, como imóveis, obras de arte e investimentos financeiros, foram omitidos da partilha. Além disso, os filhos alegam que a madrasta teria movimentado contas bancárias, retirado objetos da residência em que vivia com o apresentador e assinado contratos relacionados ao espólio sem autorização judicial.

Cid Moreira

Cid Moreira leu toda a Bíblia sagrada por Redes sociais
Cid Moreira no Jornal Nacional por Globo
Willian Bonner e Cid Moreira por Globo
Cid Moreira morreu aos 97 anos por Reprodução
Cid Moreira por Redes sociais
Cid Moreira por Reprodução
Cid Moreira e sua esposa por Reprodução I Redes sociais
Roger Naumtchyk, filho de Cid Moreira por Reprodução
Rodrigo, Cid Moreira e Roger por Reprodução
1 de 9
Cid Moreira leu toda a Bíblia sagrada por Redes sociais

Os herdeiros anexaram e-mails que, segundo eles, comprovariam que a própria viúva reconheceu algumas dessas condutas. Um dos pontos mais delicados do processo envolve ainda a denúncia de que um dos filhos de Cid, homossexual, teria sido pressionado a devolver quantias recebidas em vida do pai. Durante a cobrança, Maria de Fátima teria feito comentários homofóbicos para humilhá-lo e constrangê-lo emocionalmente.

Diante do caso, os filhos pedem que o MP adote medidas urgentes, assegure o sigilo dos autos e, caso as denúncias sejam confirmadas, dê início a uma ação penal contra Maria de Fátima Sampaio Moreira.

Leia mais

Imagem - Veja as causas e os tratamentos para urticária

Veja as causas e os tratamentos para urticária

Imagem - Guia prático: 7 dicas para uma dieta vegetariana saudável e completa

Guia prático: 7 dicas para uma dieta vegetariana saudável e completa

Imagem - 3 orações para o Dia da Santa Teresinha

3 orações para o Dia da Santa Teresinha

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Filhos de Cid Moreira denunciam viúva por fraude e manipulação de idoso em disputa por mansão milionária

Perícia levanta suspeita sobre testamento de Cid Moreira e herança milionária pode mudar

Briga por herança de Cid Moreira faz Justiça proibir venda de mansão milionária; VEJA FOTOS

Viúva de Cid Moreira revela detalhes dos últimos dias de vida do jornalista: 'Muito lúcido'

Suposta carta psicografada de Cid Moreira descreve detalhes da morte e emociona com relato espiritual

Tags:

cid Moreira

Mais recentes

Imagem - Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira
Imagem - ‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha

‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha
Imagem - Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo

Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba
02

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
04

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador