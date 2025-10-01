JUSTIÇA

Filhos de Cid Moreira acusam viúva de homofobia e fraude em herança milionária

Herdeiros afirmam que madrasta se declarou única dependente do INSS e omitiu patrimônio

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 16:51

Rodrigo, Cid Moreira e Roger Crédito: Reprodução

A disputa pela herança de Cid Moreira, que morreu em outubro de 2024, acaba de ganhar um novo capítulo marcado por acusações graves. Na última segunda-feira (29), os filhos do jornalista, Roger Felipe Naumtchyk Moreira e Rodrigo Razendev Simões Moreira, protocolaram uma representação no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a viúva, Maria de Fátima Sampaio Moreira.

O documento, assinado pelo advogado Francisco Ângelo Carbone Sobrinho, pede a abertura de investigação por possíveis irregularidades na condução do inventário e no recebimento da pensão por morte do comunicador. Segundo os filhos, Maria de Fátima teria se declarado como única dependente do INSS, o que lhe garantiu a totalidade do benefício, sem mencionar a existência dos herdeiros.

A denúncia também sustenta que bens de alto valor, como imóveis, obras de arte e investimentos financeiros, foram omitidos da partilha. Além disso, os filhos alegam que a madrasta teria movimentado contas bancárias, retirado objetos da residência em que vivia com o apresentador e assinado contratos relacionados ao espólio sem autorização judicial.

Os herdeiros anexaram e-mails que, segundo eles, comprovariam que a própria viúva reconheceu algumas dessas condutas. Um dos pontos mais delicados do processo envolve ainda a denúncia de que um dos filhos de Cid, homossexual, teria sido pressionado a devolver quantias recebidas em vida do pai. Durante a cobrança, Maria de Fátima teria feito comentários homofóbicos para humilhá-lo e constrangê-lo emocionalmente.