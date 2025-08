IMBRÓGLIO

Briga por herança de Cid Moreira faz Justiça proibir venda de mansão milionária; VEJA FOTOS

Casa tem 1.000m2 construídos, com varanda, cinco quartos, piscina e espaço gourmet

A Justiça proibiu a venda da mansão onde Cid Moreira (1927-2024) viveu em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro. O imóvel, que estava anunciado pelo valor de R$ 2,9 milhões, agora só poderá ser vendido com autorização judicial. A decisão ocorre em meio às disputas envolvendo a herança do apresentador, que morreu em 2024, aos 97 anos.>

Os anúncios já estão fora do ar. A coluna Play, do jornal O Globo, afirmou que somente o juiz pode liberar a venda da casa, segundo o advogado Davi de Souza Saldaño, que representa a viúva de Cid, Fátima Sampaio Moreira. Caso isso ocorra, o dinheiro deverá ir para os autos do inventário até a solução do impasse entre as partes. >

A propriedade fica dentro de um condomínio cercado por natureza, e possui mil metros quadrados construídos, com varanda, cinco quartos, piscina, espaço gourmet e um anexo para hóspedes. O terreno tem seis mil metros quadrados, com uma área de mata e um lago.>

Um testamento público deixado por Cid Moreira estabeleceu a retirada do direito à herança por parte de Rodrigo e Roger Moreira, filhos do apresentador. Os dois pediram, em 2021, a interdição do pai, alegando que Fátima - com quem Cid mantinha um relacionamento desde 2000 - estava usufruindo do patrimônio do apresentador de forma indevida. >

Eles acusaram Fátima de vender 11 dos 18 imóveis do pai, transferir R$ 40 milhões para o exterior e mantê-lo em cárcere privado. A questão foi arquivada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2023.>