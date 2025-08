'O BAIANO TEM O MOLHO'

Paola Carosella vive romance discreto com fotógrafo baiano

Chef argentina vive relacionamento discreto com Manuel Sá e declara paixão pela Bahia

Entre massas italianas e molhos franceses, Paola Carosella parece ter escolhido um novo favorito: o “molho baiano”. E não estamos falando de uma receita. O termo, usado para descrever alguém bonito e cheio de charme, caiu como uma luva para o namorado da chef, o fotógrafo baiano Manuel Sá, com quem ela vive um romance discreto desde 2022. >

A ex-jurada do "MasterChef Brasil" tem mantido a relação longe dos holofotes, mas compartilhou recentemente uma declaração carinhosa ao amado em uma publicação nas redes sociais. “Um amor chamado @omanuelsa que come macarrão com ketchup e maionese. Eu também tenho alguns defeitos… achar onde está a câmera, pelo visto, é um deles”, brincou Paola ao postar uma foto ao lado de Manuel.>