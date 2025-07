REALITY SHOW

Por que Erick Jacquin está fora do MasterChef Brasil 2025? Band explica ausência do chef

Jurado fixo desde 2014, o francês se afastou das gravações por motivos pessoais; saiba quem o substitui no programa

Os fãs mais atentos do MasterChef Brasil 2025 notaram a ausência de Erick Jacquin nos episódios recentes do reality culinário exibido pela Band. Jurado fixo do programa desde 2014, o chef francês não aparece na bancada desde o episódio do dia 22 de julho, e a emissora esclareceu o motivo da ausência. >

Para manter o ritmo do programa, a produção escalou nomes de peso para ocupar seu lugar provisoriamente. Rodrigo Oliveira comandou uma prova com miúdos; Cesar Yukio, campeão do MasterChef Confeitaria, avaliou os profiteroles na prova de eliminação. Paola Carosella, jurada original e queridinha do público, também está confirmada para retornar em breve, embora a data exata ainda não tenha sido divulgada. Além dela, o jornalista Evaristo Costa participará do próximo episódio.>