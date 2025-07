RESTRIÇÃO

Gominho revela que Preta Gil o proibiu de entrar no BBB: 'Se eu não estivesse aqui pra te defender...'

Apresentador contou que Preta Gil foi contra sua ida ao reality

Amigo íntimo de Preta Gil, o apresentador Gominho revelou detalhes inéditos de uma das últimas conversas que teve com a cantora antes de sua morte, no dia 20 de julho. Em entrevista à revista CARAS, ele contou que chegou a manifestar interesse em participar do "Big Brother Brasil", mas foi imediatamente repreendido por Preta, com quem mantinha uma amizade de 15 anos. >