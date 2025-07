NOVELA DAS 7

Jaques é desmascarado e vira alvo da polícia em 'Dona de Mim'

Crimes de vilão serão descobertos por mocinho na trama

Jaques (Marcello Novaes) conseguirá matar Abel forjando um acidente e tomar a presidência da Boaz, mas outros crimes do vilão virão à tona em 'Dona de Mim' , desmascarando-o. Isso porque, por conta de um deslize do tio, o Samuel (Juan Paiva) encontrará provas de que ele desviou dinheiro da empresa. É aí que a polícia vai ficar sabendo de tudo na novela das 7 da Globo, instaurando uma investigação. >

O mocinho conseguirá localizar documentos bancários que comprovam que Jaques foi o responsável pelo desvio de recursos da Boaz e entregará todo o material à polícia. De acordo com a colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, a atriz Lummy Kin interpretará a delegada responsável pelo caso, e Samuel será essencial durante todo o processo criminal. >

A trama escrita e criada por Rosane Svartman explicará mais da história do vilão por meio de flashbacks. Entre as memórias, estará a relação de Jaques com Olivia (Andrezza Abreu), a primeira esposa de Abel (Tony Ramos), onde eles tiveram um breve romance. Nesse momentos, o personagem será vivido por Diego Novaes, filho mais velho do ator Marcello Novaes. >