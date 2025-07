FEZ VÍDEO

Namorada se pronuncia após cantor mandar caminhão de rosas para Virginia: 'Criando uma rivalidade'

Duda Kropf esclareceu o que achou da surpresa preparada por Felipe Amorim para a influenciadora

A influenciadora Duda Kropf se pronunciou nas redes sociais após o namorado, o cantor Felipe Amorim, enviar um caminhão de flores para Virginia Fonseca . A surpresa foi divulgada pela própria apresentadora do "Sabadou", do SBT, que citou um trecho da música Eu Vou na Sua Casa, hit de Felipe, Vitão e BIN: "Eu te trouxe rosas, todas perfumadas e você é a mais cheirosa".>

Duda esclareceu a história e revelou, inclusive, que foi dela a ideia de presentear Virgínia, que está solteira desde o fim de seu casamento com Zé Felipe.. "A internet está doente, pelo amor de Deus. Vamos deixar de ser inseguro, poxa. Nem tudo é rivalidade, nem tudo é relacionamento", escreveu.>

"Gente, mas vocês são muito doidos, né. A internet está problematizando, criando uma rivalidade que não faz o menos sentido. Ele veio me perguntar: 'Virginia está postando muito a musica, o que posso fazer pra agradecer?. E ele fez uma ação pra entregar rosas, saiu na casa do Didi, da Pocah lá no Rio", começou Duda.>