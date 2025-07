NOVELAS

Saiba qual vai ser a substituta de ‘A Viagem’ no ‘Vale a Pena Ver de Novo’

Clássico de 1990 com Regina Duarte e Glória Menezes deve ocupar as tardes da Globo a partir do fim de 2025

Heider Sacramento

Publicado em 30 de julho de 2025 às 09:21

Clássico 'Rainha da Sucata' deve substituir 'A Viagem' na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

A reprise de “A Viagem” segue em alta no “Vale a Pena Ver de Novo”, mas os cortes recentes nos capítulos indicam que a Globo já se prepara para lançar sua sucessora no horário vespertino. E, ao contrário das especulações envolvendo “Avenida Brasil”, “Salve Jorge” ou “A Dona do Pedaço”, a próxima novela da faixa será um clássico dos anos 90. >

De acordo com informações do site Observatório da TV, Rainha da Sucata é a favorita para substituir a trama espírita de Ivani Ribeiro. Escrita por Silvio de Abreu, a novela foi exibida originalmente entre abril e outubro de 1990, com Regina Duarte no papel da irreverente Maria do Carmo, uma empresária que enriqueceu com ferro-velho e sonha em se casar com Edu (Tony Ramos), apesar da rejeição da elite paulistana e da perseguição da madrasta do noivo, Laurinha (Glória Menezes).>

Com personagens marcantes como Dona Armênia (Aracy Balabanian) e seus “três filhinhos”, interpretados por Marcello Novaes, Jandir Ferrari e Gerson Brenner , “Rainha da Sucata” também carrega curiosidades de bastidores. Silvio de Abreu precisou se afastar da novela por problemas pessoais, deixando Gilberto Braga responsável por nove capítulos. Já Claudia Raia, que viveu a bailarina Adriana, engordou dez quilos para o papel. “Eu disse a Silvio que não aguentava mais ficar acima do peso”, contou a atriz, que estrelou cenas cômicas tentando emagrecer com plástico de PVC e pular corda.>