ESFRIOU

Cidade mais fria da Bahia registra 10.5°C

Municípios com menores temperaturas estão no extremo-oeste do estado

Esther Morais

Publicado em 30 de julho de 2025 às 08:06

Frio Crédito: Marcelo Camargo / Arquivo Agência Brasil

Barreiras, no extremo-oeste, foi a cidade mais fria da Bahia nas últimas 24h. A cidade registrou 10.5°C e teve a menor temperatura do estado pelo segundo dia consecutivo, conforme ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>

Luis Eduardo Magalhães, que está situada na mesma região, ficou em segundo lugar no ranking estadual, com 10.9°C. No domingo (27), a cidade foi a mais fria da Bahia e marcou 10.8°C.>

Lneçóis (11.4°C), Correntina (11.6°C), Vitória da Conquista (11.7°C) e Itiruçú (13.5°C) completam o ranking do frio no estado. >

Climatempo emite alerta de frio abaixo de 0°C e geada no Brasil

O serviço de meteorologia Climatempo emitiu um alerta de temperaturas abaixo de 0°C e geada para estados brasileiros nesta quarta-feira (30). >

As temperaturas devem cair nos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e o risco de geada é para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Não há notificação para a Bahia. >

A situação é provocada por uma nova massa de ar frio de origem polar que começou a se espalhar sobre o Brasil na terça-feira (29). No mesmo dia, as regiões mais elevadas da serra catarinense voltaram a registrar temperaturas negativas, mas o frio abaixo de 5°C foi sentido em todos os estados da região Sul. >