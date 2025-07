BELA VISTA

Shopping oferece ação gratuita de prevenção odontológica a crianças neste domingo

Iniciativa contará com a presença da cirurgiã-dentista Amine Senhorinho e equipe

A atividade ocorrerá das 13h às 18h e foi batizada de ‘Bela Kids: Cuidando do seu Sorriso’. As crianças serão atendidas com uma ação interativa odontológica voltada exclusivamente para a prevenção. Também participarão da ação os dentistas Keila Alcântara e Glauber Pinheiro, que será realizada no Piso L2, próximo à Praça de Alimentação. >