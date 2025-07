CONFIRMOU?

Marido exposto no 'chá revelação da traição' surge com suposta amante

Rafael Schemmer apareceu acompanhado de morena em ginásio da cidade

Rafael foi visto na cidade de Quinze de Novembro, no interior do Rio Grande do Sul, supostamente acompanhado de uma morena. O flagra foi publicado por um perfil no TikTok intitulado "Alemão da XV". Nas imagens, ele aparece em um ginásio da cidade e é seguido por uma mulher. O autor da postagem afirma que a moça seria Jéssica - uma das mulheres citadas por Natália no vídeo que viralizou em todo o Brasil.>