Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã

Carol Neves
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:22
Uma mulher de 32 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (20), no bairro de Itapuã, em Salvador. O motorista do carro, também de 32 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo no trânsito - quando não há intenção de matar.
De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o veículo colidiu contra dois postes. Kelly Ane de Castro Souza, que estava como passageira, não resistiu aos ferimentos e morreu após o impacto. O condutor do automóvel e outro ocupante ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde.
O caso foi inicialmente registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias de perícia e de necropsia foram expedidas, e os laudos técnicos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente.
Acidente em Itapuã deixou mulher de 32 anos morta
Após os procedimentos iniciais, a ocorrência será encaminhada para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), responsável por dar continuidade às investigações. O motorista segue internado sob custódia e à disposição do Poder Judiciário e deverá prestar depoimento após receber alta médica.
Por conta do acidente, a área foi isolada pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) enquanto o veículo era removido e um trabalho de manutenção acontecia com os postes, que ficaram parcialmente tombados após o impacto. Também havia óleo sobre a pista.