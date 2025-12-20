Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã

Motorista do veículo foi autuado em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:22

Carro bateu em dois postes
Carro bateu em dois postes Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma mulher de 32 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (20), no bairro de Itapuã, em Salvador. O motorista do carro, também de 32 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo no trânsito - quando não há intenção de matar.

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o veículo colidiu contra dois postes. Kelly Ane de Castro Souza, que estava como passageira, não resistiu aos ferimentos e morreu após o impacto. O condutor do automóvel e outro ocupante ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde.

O caso foi inicialmente registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias de perícia e de necropsia foram expedidas, e os laudos técnicos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente.

Acidente em Itapuã deixou mulher de 32 anos morta

Acidente aconteceu em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Carro bateu em dois postes por Reprodução/TV Bahia
Acidente aconteceu em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Movimentação após acidente em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Postes após o acidente por Reprodução/TV Bahia
Postes após o acidente por Reprodução/TV Bahia
Acidente em Itapuã por Reprodução/TV Bahia
Postes após o acident por Reprodução/TV Bahia
1 de 8
Acidente aconteceu em Itapuã por Reprodução/TV Bahia

Após os procedimentos iniciais, a ocorrência será encaminhada para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), responsável por dar continuidade às investigações. O motorista segue internado sob custódia e à disposição do Poder Judiciário e deverá prestar depoimento após receber alta médica.

Por conta do acidente, a área foi isolada pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) enquanto o veículo era removido e um trabalho de manutenção acontecia com os postes, que ficaram parcialmente tombados após o impacto. Também havia óleo sobre a pista. 

Mais recentes

Imagem - Suspeito de assassinar cunhada, prima de 10 anos e idosa na Bahia é encontrado morto

Suspeito de assassinar cunhada, prima de 10 anos e idosa na Bahia é encontrado morto
Imagem - Lula sanciona lei que torna Ilhéus capital nacional da rota do cacau e do chocolate

Lula sanciona lei que torna Ilhéus capital nacional da rota do cacau e do chocolate
Imagem - Qual o valor de uma multa por manter aves silvestres em cativeiro?

Qual o valor de uma multa por manter aves silvestres em cativeiro?

MAIS LIDAS

Imagem - Golpe da 'ligação muda': como criminosos usam silêncio e IA para enganar vítimas
01

Golpe da 'ligação muda': como criminosos usam silêncio e IA para enganar vítimas

Imagem - Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você
02

Anjo da Guarda orienta 2 signos neste sábado (20 de dezembro): perdoe, esse peso no coração só faz mal a você

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
03

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana
04

Carlinhos Brown poderá se tornar doutor de universidade baiana