SALVADOR

Mulher de 32 anos morre após carro bater em dois postes no bairro de Itapuã

Motorista do veículo foi autuado em flagrante

Carol Neves

Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 10:22

Carro bateu em dois postes Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma mulher de 32 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste sábado (20), no bairro de Itapuã, em Salvador. O motorista do carro, também de 32 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio culposo no trânsito - quando não há intenção de matar.

De acordo com informações da Polícia Civil da Bahia, o veículo colidiu contra dois postes. Kelly Ane de Castro Souza, que estava como passageira, não resistiu aos ferimentos e morreu após o impacto. O condutor do automóvel e outro ocupante ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde.

O caso foi inicialmente registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Guias de perícia e de necropsia foram expedidas, e os laudos técnicos devem ajudar a esclarecer as circunstâncias e as causas do acidente.

Acidente em Itapuã deixou mulher de 32 anos morta 1 de 8

Após os procedimentos iniciais, a ocorrência será encaminhada para a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), responsável por dar continuidade às investigações. O motorista segue internado sob custódia e à disposição do Poder Judiciário e deverá prestar depoimento após receber alta médica.