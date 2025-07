'SEI CASTRAR'

Mulher que expôs traição em 'chá revelação' conta como descobriu tudo e revela quem filmou a cena

O conteúdo acabou viralizando nas redes sociais e ganhou repercussão nacional

Fernanda Varela

Publicado em 24 de julho de 2025 às 09:00

Marido exposto por traição em chá revelação se pronuncia e diz que vai assumir as consequências Crédito: Reprodução/TikTok

A auxiliar veterinária Natália Knak, que viralizou ao revelar publicamente as traições do companheiro durante um “chá revelação da infidelidade”, contou como começou a desconfiar e decidiu investigar por conta própria. “Ele tinha admitido uma traição, disse que foi só uma vez. Mas algo me dizia que tinha mais. Então comecei a fuçar e descobri tudo”, relatou.>

Grávida de três meses, Natália afirma que teve acesso ao celular do parceiro, com quem mantinha uma união estável havia cerca de dois anos. “Ele sempre teve acesso ao meu telefone, e eu ao dele. Nunca precisei invadir. O que fiz foi olhar com mais atenção, porque alguma coisa não batia”, explicou.>

O que encontrou, segundo ela, foi um histórico extenso de conversas e fotos com diversas mulheres, incluindo um relacionamento extraconjugal que já durava mais de um ano. “A família dele sabia dessa mulher. Ele levou ela pra eventos. Não foi só uma escapada”, disse.>

A partir dessas descobertas, Natália decidiu reunir as provas e planejou a revelação em vídeo durante uma comemoração que, para a maioria dos convidados, seria o anúncio do sexo do bebê. O conteúdo acabou viralizando nas redes sociais e ganhou repercussão nacional.>

Segundo a advogada Giovana Sassi, o vídeo foi filmado por uma tia de Natália, que não sabia o que seria revelado. A gravação circulou entre familiares e amigos antes de vazar e ser publicada no TikTok. A defesa nega qualquer invasão de privacidade por parte de Natália.>

“Apesar do adultério não ser crime, é quebra do dever de fidelidade previsto no Código Civil. Isso pode gerar indenização por danos morais”, explicou a advogada.>

Natália entrou com pedido de alimentos gravídicos no valor de 6,5 salários mínimos, além da dissolução da união estável e partilha de bens. Sem renda desde que parou de trabalhar com o ex-companheiro, ela voltou a morar com os pais. “Estou bem, o bebê está bem. Só não tolero traição”, afirmou.>