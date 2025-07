NEGADO!

Justiça nega pedido do marido para apagar vídeo do 'chá revelação de traição'

Caso viralizou quando Natália Knak expôs infidelidade do marido na frente de toda família; caso foi para na justiça do RS

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de julho de 2025 às 17:14

Marido exposto por traição em chá revelação se pronuncia e diz que vai assumir as consequências Crédito: Reprodução/TikTok

A tentativa de Rafael Eduardo Schemmer de apagar da internet o polêmico vídeo do “chá revelação de traição” foi negada pela Justiça do Rio Grande do Sul. O agricultor, que foi publicamente exposto pela esposa Natália Knak durante uma confraternização familiar, alegou danos à imagem e pediu a remoção urgente de todas as publicações relacionadas ao caso. No entanto, o juiz João Gilberto Engelmann, da Comarca de Ibirubá, indeferiu o pedido nesta terça-feira (15). >

De acordo com o magistrado, o conteúdo já circula de forma massiva pelas redes e não há como impedir sua propagação. “Não é possível refrear toda a informação acerca dos fatos em todos os veículos de comunicação, notadamente nas redes sociais, nas quais as mídias originalmente veiculadas pela parte ré já possuem abrangência capilarizada”, afirmou.>

Além disso, o juiz destacou que Schemmer já havia se manifestado publicamente, demonstrando ciência das consequências do caso. Apesar da negativa, o agricultor ainda poderá recorrer por danos morais e violação de privacidade, conforme previsto pelo Código Civil.>

'Chá revelação' 1 de 5

O escândalo aconteceu na pequena cidade de Quinze de Novembro (RS), e o vídeo da revelação já ultrapassou 30 milhões de visualizações. No registro, a expectativa é de um anúncio de gravidez, reforçada pela presença de uma caixa decorada com fitas rosa e azul. No entanto, o que se segue é um verdadeiro plot twist: Natália acusa Rafael de múltiplas traições diante de toda a família.>

"Eu não descobri só uma traição. Descobri várias. E o pior: tem gente aqui que sabia", declara ela durante o momento tenso. Enquanto exibe provas, Rafael permanece em silêncio, sem rebater as acusações.>

Em nota, o agricultor se pronunciou: “Infelizmente, a situação tomou proporções que fugiram completamente do controle. O assunto foi longe demais, envolveu pessoas que nada têm a ver com o ocorrido”. Ele ainda pediu empatia, lembrando que há filhos envolvidos; um do relacionamento com Natália e outro da relação extraconjugal: “Vidas inocentes que precisam de paz, cuidado e equilíbrio”.>

A defesa de Rafael alegou que ele tem sofrido ataques online e até presenciais em sua cidade, sendo alvo de ofensas nas ruas. Mesmo assim, a Justiça considerou que o controle do conteúdo nas redes já é inviável.>