TRATAMENTO

Preta Gil aparece em fotos inéditas ao lado de amigos nos EUA

Cantora está em tratamento experimental contra câncer entre Nova York e Washington

Nas imagens, Preta está ao lado de um grupo de amigos em Nova York. No tratamento inovador que a filha de Gilberto Gil está seguindo, ela se desloca entre duas clínicas no país norte-americano; uma está localizada em Washington, enquanto a outra fica na própria Nova York.>

“A gente numa só estrada é bem mais forte”, escreveu Duh ao publicar os cliques nas redes sociais. Ele ressaltou a importância da união e do carinho em torno da cantora, dando suporte durante esse período delicado. >

Além de Duh, outras figuras conhecidas do círculo íntimo de Preta também estão presentes compartilhando momentos especiais ao lado da famosa, como Malu Barbosa e Gominho.>

Busca de cura

Preta está nos Estados Unidos deste junho deste, na busca de novas possibilidades de cura. Diagnosticada em 2023, ela chegou a declarar que não enxergava mais possibilidade de remissão com as opções disponíveis no Brasil. >