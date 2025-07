TURNÊ

Ex-RBD, Christian Chávez faz show em Salvador; veja data

Cantor anunciou 12 shows no Brasil em 2026 pela turnê 'Para Siempre'

Christian Chávez, ex-integrante do grupo mexicano RBD, anunciou nesta quinta-feira (17) que fará 12 show no Brasil em 2026 com sua turnê solo “Para Siempre Tour”. As apresentações serão em cidades das cinco regiões do país, incluindo Salvador. >