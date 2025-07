ATUALIZAÇÃO

Família de Arlindo Cruz rebate boatos sobre estado do cantor: 'Estável e acordado'

O sambista está internado no Rio de Janeiro desde março devido a uma infecção bacteriana

Elis Freire

Publicado em 17 de julho de 2025 às 18:22

Arlindo Cruz e Babi Cruz Crédito: Reprodução

Após circularem boatos de que o sambista renomado Arlindo Cruz não estaria mais respondendo a nenhum estímulo, a família do cantor se manifestou oficialmente através das redes sociais. O comunicado compartilhado na noite desta quarta-feira (16), detalha o estado de saúde de Arlindo, internado desde março em um hospital particular no Rio de Janeiro. A nota explica que a situação exige atenção, mas que ele está estável e acordado.>

"O cantor está estável, acordado, sob cuidados atentos da equipe médica e cercado pelo amor e presença constante da família", afirma a nota oficial.>

"Embora seu estado de saúde exija atenção, ele está sendo acompanhado com todo o cuidado e carinho necessários", continua o comunicado.>

A nota da família foi divulgada após circularem boatos de que o estado de saúde de Arlindo Cruz estaria desacordado, sem nenhuma resposta sensorial. Os rumores ganharam força após Babi Cruz, esposa do sambista, declarar em biografia recém lançada que ele não respondia mais e estava cada vez mais distante.>

A pior fase passou?

No entanto, a família do artista ressaltou que "alguns relatos divulgados se referem a fases anteriores do tratamento e não refletem o momento atual", dando a entender que houve uma possível melhora nas últimas semanas. >