'NO TEMPO CERTO'

Em luta após AVC, Arlindo Cruz não responde a estímulos, diz esposa

Sambista está em luta após AVC desde 2017 e não responde a estímulos após descoberta de bactéria

Felipe Sena

Publicado em 15 de julho de 2025 às 21:36

Crédito: Reprodução | Instagram

“Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar”, diz Beth Carvalho nos versos de um dos clássicos da música brasileira, de 1975, mas o que se faz quando uma das maiores vozes do samba brasileiro está em silêncio? >

O legado que uma pessoa constroi ao longo da vida é muito valioso. Expõem suas dores, alegrias, lembranças, e mais do que isso, o que será deixado de valor imaterial e de conhecimento para as próximas gerações.>

Não é diferente com Arlindo Cruz. O cantor que teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2017, que deixou sequelas graves e comprometeu seriamente a saúde e motricidade do músico, não responde mais a estímulos e tem piora de quadro.>

Apesar dos esforços da equipe médica e da família, o quadro de Arlindo Cruz tem piorado a cada dia. Aos 66 anos, o artista está internado desde 25 de março e foi diagnosticado agora com uma bactéria resistente.>

As declarações sobre o estado de saúde de Arlindo foram feitas por Babi Cruz, esposa do cantor, através das redes sociais. Ela tem feito diversas publicações sobre atualização de quadro de saúde, agradecimentos, entre outras que envolvem o artista.>

“Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito… Hoje não temos mais isso do Arlindo. Hoje ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante”, conta Babi, em trecho do livro. >

Trechos sobre o atual estado de saúde de Arlindo estão presentes na biografia “O Sambista Perfeito”, escrita por Marcos Salles. Outras atualizações foram publicadas pela coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.>

O sambista chegou a ter alta médica no mês passado, mas de acordo com a família, a instalação dos equipamentos de home care não foi concluída a tempo. Alguns dias depois, o sambista apresentou uma leve piora no quadro geral.>

Apesar dos problemas, Babi publicou um vídeo no Instagram em que afirma ser “grata a equipe médica” e pessoas que estão de volta no artista nesse momento delicado. Além de reafirmar sua fé e dizer que as coisas acontecem “no momento certo”.>