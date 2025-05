VEJA ATUALIZAÇÕES

Internado, Arlindo Cruz já respira sozinho; família comemora

Sambista trata derrame pleural e segue internado na Zona Oeste do Rio

A esposa de Arlindo Cruz , Babi Cruz, atualizou nesta quarta-feira (21) o estado de saúde do sambista, que segue internado em um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo ela, o cantor está perto de receber alta.>

Arlindo está em tratamento por causa de um derrame pleural, que é um acúmulo de líquido no espaço entre as membranas que envolvem os pulmões e a parede do tórax. A internação foi confirmada pela assessoria do cantor em 29 de abril, após ele apresentar um quadro de pneumonia.>