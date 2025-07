VALE TUDO MESMO!

'QUE CENA': Raquel rasgando vestido de Maria de Fátima gera chuva de memes nas redes sociais

Internautas elogiaram a cena que foi ar em 'Vale Tudo' na noite desta segunda-feira (7) na TV Globo

Raquel se rebelou e o Brasil aplaudiu! O capítulo desta segunda-feira (7) de "Vale Tudo", remake no ar na TV Globo, movimentou as redes sociais após exibir cena em que Raquel (Taís Araujo) rasga o vestido de casamento de Maria de Fátima (Bella Campos). Sem papas na língua a personagem de Taís chamou a filha de "monstro" e encheu a boca para dizer "EU TE ODEIO!". O momento marcou o rompimento definitivo entre mãe e filha.>

Ao descobrir que Maria de Fátima tramou o roubo dos dólares com César (Cauã Reymond) e só está casando com Afonso por dinheiro, Raquel se mostrou forte e não baixou a cabeça. “Você vendeu a casa que a gente morava, destruiu a minha relação com o Ivan, roubou um dinheiro que não era seu”. Diante da frieza da filha, a cozinheira explodiu: “Você vai tombar, Maria de Fátima! E, nesse dia, não venha rastejando. Porque eu nunca mais vou te ajudar. Você está sozinha.”>