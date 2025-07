NOVELA

Vale Tudo: Raquel e Ivan reatam romance após crise com Heleninha

Casamento de Ivan e Heleninha entra em colapso, e empresário se reaproxima de Raquel

Fernanda Varela

Publicado em 7 de julho de 2025 às 13:15

Heleninha, Ivan e Raquel Crédito: Reprodução

Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, Raquel (Taís Araujo) e Ivan (Renato Góes) vão reatar o namoro após o fim do casamento dele com Heleninha (Paolla Oliveira). A reviravolta acontece depois da lua de mel do casal na Grécia, que termina em crise conjugal logo após o retorno ao Brasil.>

Enquanto enfrenta problemas no relacionamento, Ivan se impressiona com o sucesso profissional de Raquel à frente da empresa Paladar. Em uma conversa com Luciano (Licínio Januário), ele elogia a ex-namorada e começa a repensar o futuro. Os dois acabam se aproximando novamente e decidem reatar.>

Raquel compartilha a novidade com Cecília (Maeve Jinkings) e revela que ela e Ivan estão planejando passar alguns dias juntos em uma pousada em Paraty.>