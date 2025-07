RECUPERAÇÃO

Ana Hickmann fala sobre saúde de Edu Guedes: 'Momento delicado'

Apresentadora agradeceu o apoio dos fãs e reforçou a fé na recuperação de Edu Guedes, internado após cirurgia no pâncreas

Ana Hickmann se pronunciou pela primeira vez sobre o estado de saúde do marido, Edu Guedes, que está internado após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. Em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (8), a apresentadora agradeceu o carinho dos fãs e classificou o momento como “delicado”. >