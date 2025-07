VOLTARAM?

Bruna Marquezine e João Guilherme aparecem juntos após término

Atores reaparecem lado a lado cinco meses após o fim do namoro e reacendem rumores de reconciliação nas redes sociais

O registro foi compartilhado pelo fotógrafo Lucas Vianna e mostra o clima amistoso entre Bruna e João, que surgiu com os dois cachorros que adotou com a atriz, Chihiro e Haku. O detalhe reacendeu ainda mais a especulação dos fãs. Marquezine também aparece relaxada, segurando uma taça de vinho. A presença dos dois, embora discreta, chamou atenção por ser a primeira gravação conjunta após o término.>

A aproximação acontece em meio a reencontros recentes . No fim de junho, os dois estiveram no casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David, no interior de São Paulo. Apesar dos boatos de que teriam chegado juntos, fontes presentes afirmaram que Bruna e João nem se falaram e passaram a festa em grupos separados.>

Outro reencontro aconteceu semanas antes, em um bar em Botafogo, no Rio, e também no show de Marina Sena, no Circo Voador, onde a atriz cumprimentou o ex com um abraço rápido. “João fingiu surpresa ao vê-la”, contou uma pessoa presente no local, descrevendo o clima como contido, mas cordial.>