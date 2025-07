ROMANCE NO AR

Cauã Reymond vive romance discreto com modelo Luana Mandarino

Ator de “Vale Tudo” e ex-participante do Rio Shore estão juntos há um ano e já fizeram viagem romântica para o Nordeste

Publicado em 7 de julho de 2025 às 07:35

Cauã Reymond vive romance com modelo Luana Mandarino Crédito: Reprodução/Instagram

Cauã Reymond está em um relacionamento com a modelo Luana Mandarino há cerca de um ano. Discretos, os dois evitam aparições públicas juntos, mas vêm dando sinais cada vez mais claros de que a relação é séria. No último fim de semana, Luana publicou vídeos dentro da casa do ator, o que reforçou os rumores de que o romance segue firme. >

A modelo apareceu secando o cabelo em um dos banheiros do imóvel de Cauã, no Rio, espaço frequentemente exibido em registros do próprio artista. Em outra postagem, ela surgiu em um dos quartos da residência. Já em abril, o casal fez uma viagem ao Nordeste e, embora não tenham posado juntos, compartilharam fotos semelhantes usando o mesmo chapéu em uma praia.>

Luana Mandarino, além de atuar como modelo, ganhou visibilidade ao participar do reality Rio Shore, da MTV, em 2021. Conhecida por seu temperamento forte e cenas polêmicas no programa, ela vem mantendo o namoro longe dos holofotes, apesar de agora se mostrar mais à vontade para expor momentos ao lado do galã global.>