VOLTARAM?

Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados juntos quatro meses após término do namoro

Ex-casal aparece lado a lado em festa de amigo em comum e reacende rumores de reconciliação nas redes sociais

Quatro meses após o fim do relacionamento, Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados juntos no último sábado (7), durante a festa de aniversário do influenciador Lucas Medeiros, amigo em comum dos dois. A imagem, que mostra os dois próximos e em clima amistoso, foi publicada pelo perfil do Instagram Condomínio da Fifi, conhecido por cobrir o universo dos famosos. >