PERRENGUE CHIQUE

Em lua de mel na Itália, Isis Valverde é 'abandonada' por táxi e pega carona inusitada com tuk tuk

Atriz expõe perrengue que viveu com o marido ao passar lua de mel após casamento luxuoso no interior de São Paulo

Heider Sacramento

Publicado em 8 de junho de 2025 às 11:33

Isis Valverde e Marcos Crédito: Reprodução/Instagram

Durante a lua de mel na Itália, Isis Valverde protagonizou um verdadeiro perrengue chique ao lado do marido, o empresário Marcus Buaiz. Em seus stories do Instagram, na manhã deste domingo (8), a atriz compartilhou com os seguidores o contratempo inusitado que enfrentaram ao tentarem sair de uma praia paradisíaca no litoral europeu. >

“Acabamos de sair da praia e tem uma trilha que você faz até chegar à praia. Aí chamei o táxi, tudo aqui ‘parlar italiano’. Falei: ‘Spiaggia Del Principe’. O cara entendeu outra coisa, aí ele foi para uma vila e está demorando 60 horas”, contou a atriz, entre risos.>

Isis Valverde e Marcos Buaz 1 de 5

Diante do desencontro com o motorista, Isis revelou que não se deixou abater e encontrou uma solução pouco convencional: “A gente achou um tuk tuk de um senhor maluco, que leva as pessoas para lá e para cá, e a gente vai pegar, porque a gente foi deixado aqui. Essa é a nossa realidade”, disse.>

Minutos depois, a artista celebrou a improvisação bem-sucedida. “Agora sim! Ele só fala italiano e estou eu aqui traduzindo tudo no Google Translate. Mas eu vou falar italiano, juro, tenho que”, garantiu, arrancando risadas dos fãs.>

Casamento luxuoso

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram no início de maio, em uma cerimônia intimista no município de Jarinu, interior de São Paulo. Para o grande dia, a atriz escolheu um vestido assinado pela grife Vivienne Westwood, inspirado na noiva de olhos vendados do icônico desfile primavera-verão de 1997. Já o empresário vestiu um terno azul-claro.>