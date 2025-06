NOVA FASE

Adeus, MC Poze do Rodo? Funkeiro revela novo nome após prisão; saiba qual é

Cantor anuncia show gratuito no Complexo do Alemão e surpreende fãs ao adotar novo nome nas redes sociais

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, usou as redes sociais para anunciar uma nova fase na carreira. Após deixar a prisão na última terça-feira (3), onde esteve detido por apologia ao crime e suposto envolvimento com o tráfico de drogas, o funkeiro revelou que agora atende pelo nome de Poze do Povo. >

Veja momentos da saído do MC Poze do Rodo da prisão

Em uma publicação no Instagram, Poze agradeceu o apoio dos fãs e disse que pretende retribuir o carinho com um show gratuito no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. “Cantar pro meu povo”, escreveu. >