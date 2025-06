VALORES

Anamara revela cachê que recebeu para posar nua na Playboy: 'Objeto de desejo'

Ex-BBB disse que melhorou 'consideravelmente de vida' após ensaio

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2025 às 08:35

Anamara Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Anamara Barreira revelou detalhes sobre o cachê generoso que recebeu ao posar nua para a revista Playboy, após participar da 10ª temporada do reality da Globo. A baiana não detalhou o valor exato, mas assegurou que a proposta financeira foi irrecusável, girando perto do prêmio pago pelo BBB na sua época, que era R$ 1 milhão.>

"A grana mais alta que eu fiz foi com a Playboy, que pagava super bem... Melhorei consideravelmente de vida. Minha empresa, inclusive, é resquício do [cachê] da Playboy. Na época era uma febre, um objeto de desejo", falou, durante participação no podcast Selfie Service.>

O ensaio de Anamara para a revista foi um dos mais comentados na época e consolidou sua imagem como uma das ex-BBBs mais populares. Na época, ela era policial militar, e as fotos tiveram temática de sua antiga profissão. A edição vendeu milhares de cópias e permanece como uma das mais lembradas pelos fãs da publicação. "Fiz de boa as fotos, sempre tive muita tranquilidade com meu corpo".>

Anamara, porém, afirmou que não soube aproveitar a fama pós-reality por causa de uma empresária que a "sacaneou". "Não tive direcionamento de carreira. Fiquei muito traumatizada, não quis trabalhar com minha imagem, não quis saber disso, e perdi muita grana", lamentou.>