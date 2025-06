VALE TUDO

Taís Araújo abre o jogo sobre treta entre Bella Campos e Cauã Reymond: 'Foi pipocando um monte de coisa'

Atriz, que completa 30 anos de carreira, também comentou sobre sua personagem em Vale Tudo

Publicado em 8 de junho de 2025 às 08:13

Taís Araujo abriu o jogo sobre os bastidores da novela "Vale Tudo", da Globo. Falou sobre as críticas ao figurino de sua personagem, Raquel, sobre sua relação com a atriz Bella Campos e até mesmo sobre a treta que a colega, que interpreta sua filha na trama, vive com o ator Cauã Reymond.>

"Isso existiu no início da novela. Quando veio à tona, já era história velha. O negócio é que ela destampou outras histórias, foi pipocando um monte de coisa. Mas aí já não é mais questão da Bella. É uma sacanagem isso virar o foco quando estamos todos fazendo uma novela tão legal. Os dois estão lá, trabalhando todos os dias. E é isso que todo mundo tem de fazer", disse Taís, em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo.>

"Sobre as críticas [que Bella recebe[, falo para ela não desviar a atenção e tirar as redes do celular. Lembro que apenas ela e Glória Pires tiveram a oportunidade de interpretar a melhor personagem da teledramaturgia brasileira", completou.>

Taís, que está completando 30 anos de carreira, vive Raquel em Vale Tudo, mãe da oportunista Maria de Fátima (Bella Campos). Ela falou sobre viver uma personagem apontada como "trouxa" e "ingênua". "Me encantei com a jornada dessa mãe. Quantas mulheres não fazem de tudo para resgatar os filhos? Quem está dentro dessa situação não usa a lógica. Outra coisa diz respeito à construção da narrativa de uma novela: Raquel vai ter de chegar ao apogeu da merda para, depois, subir".>

A atriz também comentou sobre as críticas que está recebendo pelo figurino da personagem. "Quem critica não tem noção do que é o Brasil. A gente precisava de uma Raquel simplória. Se me vestem de linho, vou para outro lugar, por isso também posso fazer as ricas. A Marie (Salles, figurinista) está passando o mesmo que viveu comigo em “Viver a vida”. Na época, foi criticada por me vestir bem. Ela chegou a ouvir a frase “como você veste uma negra com roupa de branca?”. Agora, é por estar “muito chinfrim”. Os valores e a vaidade da Raquel estão em outro ponto, não na roupa".>