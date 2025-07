ENTENDA

Treta entre Carolina Dieckmann e Gominho? Web aponta indireta após cobranças de homenagem

Internautas apontam indireta de Carolina Dieckmann após cobrança de homenagens de Gominho a cantora falecida

Felipe Sena

Publicado em 24 de julho de 2025 às 16:30

Cobrança de homenagens foi apontada por internautas Crédito: Reprodução | Instagram

Preta Gil faleceu no último domingo (20) por causa de um câncer colorretal que acabou tomando conta do corpo da cantora. A artista, que sempre viveu cercada de amigos, partiu na ambulância a caminho do aeroporto dos EUA, em Nova York, que a traria para o Brasil. >

Após a morte de Preta, foram feitas diversas homenagens, com relatos carregados de afeto, amor e lembranças. No entanto, será que um momento tão delicado traria tretas? É o que apontam alguns internautas.>

Gominho foi um dos amigos mais próximos de Preta, e em um momento tão sensível para todos os familiares e entes queridos, o humorista foi cobrado em relação às homenagens à artista. Taxativamente, ele respondeu que todas as homenagens que deveriam ter sido feitas a Preta foram realizadas em vida, preferindo se resguardar.>

Contudo, internautas também perceberam que poucas horas depois, Carolina Dieckmann publicou a seguinte legenda em uma foto no Instagram: “Preta, você merece todas as homenagens”, apontando uma suposta indireta entre os dois artistas.>

Gominho chegou a fazer uma publicação na mesma rede social ao lado de Preta. “Ela não é só minha amiga. Ela é minha mãe, irmã, família e inspiração pra toda uma vida! Viver com Preta Gill é andar com um clarão de luz que ilumina o mundo! Bendito aqueles que se deixarem levar por essa força da natureza! Uma Deusa mulher! Eu te amo no lugar mais límpido e vivo do meu coração e ser!”, escreveu.>

O corpo de Preta Gil chegou ao Brasil nesta quinta-feira (24), no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo, e seguiu para o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para a cerimônia de velório que acontece no Theatro Municipal do Rio, um pedido da cantora em vida.>

No Twitter, um dos internautas chegou a comentar em uma publicação que mencionava o caso que acredita que “tudo ficará esclarecido quando o testamento vier à tona”. >