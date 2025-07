LUTO

Gilberto Gil faz primeira homenagem após morte de Preta Gil: 'Sempre tive orgulho'

Cantor se manifestou nas redes sociais sobre perda da filha

Gilberto Gil se pronunciou pela primeira vez, na manhã desta quinta-feira (24), após a morte de Preta Gil. A cantora faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, em consequência de um câncer colorretal diagnosticado em 2023. O artista publicou um vídeo ao lado da filha na recente turnê que fez com a família.>

No trecho postado, Preta diz, em uma entrevista, que decidiu cantar músicas do repertório pessoal na série de shows que fez junto ao pai e aos irmãos por incentivo do próprio Gilberto. "Ele falou: 'Cante suas músicas'. É uma forma também de ele mostrar o quão orgulhoso ele é, né? Orgulhoso da gente e do que a gente é", comentou a cantora.>