DESPEDIDA

Flora Gil e familiares acompanham voo que trará corpo de Preta ao Brasil; chegada deve ser nesta quinta

Traslado dá início a cerimônia de despedida da artista

F Felipe Sena

Publicado em 23 de julho de 2025 às 21:16

Preta Gil faleceu no último domingo (20) Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de Preta Gil, que estava no processo de repatriação dos EUA para o Brasil, deve chegar ao país nesta quinta-feira (24), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A cantora faleceu aos 50 anos, no último domingo (20), em Nova York. >

Preta Gil 1 de 10

De Guarulhos, o corpo da artista segue para o Galeão, no Rio de Janeiro, onde o velório será realizado na sexta-feira (25), das 9h às 13h, no Theatro Municipal. A assessoria de Gilberto Gil confirmou ao CORREIO que acompanham o traslado do corpo Flora Gil, madrasta da cantora, e a médica Roberta Saretta, que cuidava de Preta.>

Ainda está prevista no voo a presença do filho de Preta, Francisco Gil, e da neta, Sol de Maria. Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais de Preta, já estão no Rio de Janeiro. O corpo de Preta Gil será cremado após a cerimônia íntima de despedida, na mesma sexta-feira (25). >

Datas especiais