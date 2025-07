'LUZ E FORÇA'

Gominho desabafa sobre 'luto vivo' após perda de Preta Gil: 'Reconstruir minha vida'

Influenciador também exaltou parceria de Ju de Paulla ao longo do tratamento da cantora contra o câncer

"Aproveitar que estamos com o sol em leão pra dar um shine e 'astralizar'! Já vivi 2 anos a sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um luto vivo! O que só quero agora é ir pra cima e reconstruir o meu astral e minha vida do jeito que só um ariano com ascendente em leão, mais a lua, em sagitário sabe fazer! ", escreveu Gominho.>

Aproveitar que estamos com sol em Leão pra dar um shine e astralizar!! Ja vivi 2 anos a sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um Luto Vivo! O que eu só quero agora é ir pra cima e reconstruir meu astral e minha vida do jeito que só um Ariano com asc em Leão…

"Aproveitar pra dizer que o que você viveu minha irmã Jude de Paulla, eu nem consigo me imaginar vivendo com nossa amiga! O mundo faz a gente entender que é forte, às vezes, infelizmente assim, mas conte comigo para amenizar essa dor e agonia e a gente seguir como sempre fomos! Nossa Diamonds Family. Acorda logo para gente tomar café e f1 para começar o dia!!", falou Gominho.>

Aproveitar pra dizer que o que você viveu minha irmã @judepaulla1 eu nem consigo me imaginar vivendo com nossa amiga! O mundo faz a gente entender que é forte as vezes infelizmente assim, mas conte comigo pra amenizar essa dor e agonia e a gente seguir como sempre fomos! Nossa…

Preta Gil morreu no último domingo (20), em Nova York, nos Estados Unidos. O corpo da cantora será velado na próxima sexta-feira (25), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com uma cerimônia que será aberta ao público.>