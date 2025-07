LUTO NA FAMÍLIA GIL

Gominho se despede da mansão onde viveu com Preta Gil durante tratamento: 'Obrigado por me abrigar'

Apresentador homenageia cantora após sua morte e revela dificuldade para encontrar novo lar no Rio: “Cidade cara”

Gominho , de 36 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para se despedir da casa onde morou com Preta Gil durante parte do tratamento da cantora contra o câncer. Amigo íntimo da artista, o apresentador acompanhou a trajetória de Preta até sua morte, no último domingo (21), aos 50 anos, em Nova York, nos Estados Unidos. >

“Foi intensa, mas deliciosa a nossa moradia por aqui! Obrigado por me abrigar para além do seu coração”, escreveu Gominho nos stories do Instagram, ao compartilhar uma foto da vista da mansão no Joá, zona oeste do Rio, onde viveu com Preta nos últimos meses.>