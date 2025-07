'TÁ BRABO DE ACHAR'

Gominho procura novo lugar para morar após morte de Preta Gil

Influenciador largou emprego em Salvador para viver com a cantora durante tratamento dela contra o câncer

Ainda em meio ao luto, Gominho falou sobre a dificuldade de encontrar um imóvel com valor acessível no Rio de Janeiro. "Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara!", escreveu no X (antigo Twitter). "Marquei visita quinta num apartamento no centro! Veremos…", completou.>