Ex-repórter da Globo revela namoro com Preta Gil: 'Pouca gente sabe'

Romance entre os dois aconteceu em 2007

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de julho de 2025 às 09:51

Preta Gil Crédito: Reprodução/ Instagram

O jornalista Felipe Suhre, que trabalhou durante anos como repórter do programa Mais Você, da TV Globo, revelou ter namorado Preta Gil (1974–2025). A informação foi compartilhada por ele na última segunda-feira (21), um dia após a morte da cantora, vítima de um câncer colorretal.>

O profissional publicou uma foto em que aparece ao lado da artista. O jornalista afirmou que a imagem estava guardada há 17 anos, e que ele encontrou o retrato momentos antes do anúncio do falecimento de Preta.>

"Pouca gente sabe, mas eu e Preta fomos namorados. E o mistério da vida é tão curioso que ontem, antes dela fazer sua passagem, eu 'do nada' estava mexendo em fotos antigas e encontrei essa nossa, que estava na gaveta há 17 anos sem ser tocada", iniciou.>

"Preta tinha uma alegria de viver gigante e nesses últimos anos lutando pela vida nos emocionava e ensinava a valorizar essa oportunidade única que é a existência. Descanse em paz, minha querida, e que o plano espiritual te receba com muito amor. Você merece", continuou.>

Quem é Felipe Suhre?

Felipe trabalhou como 10 anos como repórter de televisão, na TV Globo. Depois do período, pediu demissão e se tornou um mentor de comunicação. Com 226 mil seguidores no Instagram - incluindo Preta Gil -, Felipe diz que sua missão é "ajudar a dar voz, realizar e prosperar", com mais de 15 mil alunos em mais de 25 países.>

Segundo reportagens da época, o namoro teria acontecido em 2007. Os dois teriam se conhecido no Carnaval de Salvador, dois anos antes de começarem o romance. O relacionamento teria sido confirmado pela artista após um jantar romântico em Copacabana: "Cansei de esconder. Estou apaixonada".>

Os dois foram vistos juntos na festa de estreia da novela Caminhos do Coração, da Record, assim como no show da banda Juliette and The Licks. Na época, Preta teria dito: "Eu e Felipe nunca nos separamos. A gente se gosta e, quando nós ficamos, é ótimo. Mas, se estamos namorando, essa é uma conversa com o meu terapeuta".>

"Minha questão com o namoro é a entrega. Tenho outros prioridades no momento. Felipe merece toda a atenção. Quando estamos juntos, eu estou inteira com ele, por isso é gostoso", completou.>