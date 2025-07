HOMENAGEM

Avenida de Salvador pode receber nome de Preta Gil; saiba mais

Proposta foi apresentada pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB)

Millena Marques

Publicado em 22 de julho de 2025 às 07:01

Preta Gil Crédito: Reprodução

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) propôs, na segunda-feira (21), um projeto de lei para que uma avenida de Salvador receba o nome de Preta Gil. A artista, que morreu no último domingo (20) após complicações de um câncer de intestino, tinha uma relação intensa com a capital baiana, onde morou até os quatro anos. >

Procurada pelo Alô Alô Bahia, Aladilce destacou a importância de reconhecer publicamente um nome como o de Preta Gil, cuja trajetória foi marcada pelo ativismo negro e pela defesa de pautas sociais que, por muito tempo, não tiveram destaque na mídia >

“A importância está em homenagearmos uma mulher negra, numa cidade onde os brancos, homens e ricos são a maioria dos homenageados. Preta Gil foi uma artista brilhante, além disso, com seu exemplo de coragem e resiliência nos deixa grandes ensinamentos de como lidar com preconceitos e até como enfrentar a finitude da vida”, disse Aladilce. >

No documento, a vereadora explicou que a nomeação do logradouro terá uma dupla função: servir como um memorial aberto e símbolo da resistência contra as injustiças sociais. “Será um reconhecimento público e duradouro da vida, obra, batalha e legado de Preta Gil, mulher preta, artista e ativista que deixou uma marca indelével na cultura e no coração do nosso povo”, afirmou. >

Preta tratava um câncer no intestino desde 2023. Em dezembro do ano passado, passou por uma cirurgia de 18 horas no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em maio de 2025, seguiu para os Estados Unidos para um tratamento experimental. >