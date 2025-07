DE MADRINHA PARA AFILHADA

Vale Tudo homenageia Preta Gil e troca voz na abertura

Nesta segunda-feira (21), a voz de Preta entoou a música 'Brasil' na novela das 9

Elis Freire

Publicado em 21 de julho de 2025 às 22:08

Preta Gil e a madrinha, Gal Costa Crédito: Reprodução

Uma linda homenagem foi prestada à Preta Gil na noite desta segunda-feira (21) na programação da TV Globo. A abertura da novela "Vale Tudo", que traz a música de Cazuza “Brasil”, ganhou um novo significado. Interpretada por Gal Costa, na versão de 1988 e no remake, desta vez foi Preta Gil, que era afilhada de Gal, quem entoou a canção. Por fim, a imagem da cantora surgiu na televisão. >

Nos Estados Unidos para tratamento experimental, Preta iria voltar ao Brasil nesse domingo (20), mas passou mal dentro da ambulância a caminho do aeroporto e não resistiu. A artista morreu aos 50 anos, deixando um filho, o também cantor Francisco Gil. >

A versão utilizada pela novela das 9 foi gravada quando Preta cantou a música no Domingão com Huck do dia 30 de março, véspera de estreia da novela. O momento foi a última vez em que Preta apareceu na televisão; na entrevista, ela falou sobre a luta contra o câncer de intestino e desabafou que não via mais chances de cura no Brasil. >

Em entrevista ao Gshow, Juliana Medeiros, coordenadora de Produção Musical dos Estúdios Globo, explicou a decisão de "Vale Tudo" em manter a música e a imagem de Gal na nova versão. “Mantivemos a música de abertura porque entendemos que ela tem uma força incrível, está no imaginário cultural brasileiro, e a interpretação da Gal segue moderna e potente", explicou. Na noite desta segunda-feira (20), uma estrela passou para a outra a responsabilidade de abrir o capítulo do folhetim para o Brasil. >

Preta e Gal Costa 1 de 6

A morte de Preta

Preta Gil morreu, aos 50 anos, na manhã deste domingo (20), nos Estados Unidos. A artista lutava contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023 e chegou a ser considerada curada em agosto do mesmo ano, mas a doença voltou e se espalhou em outros órgãos no ano seguinte, também no mês de agosto.>

Com o retorno dos tumores, a artista voltou a realizar sessões de quimioterapia e de radioterapia. Em seguida, em dezembro de 2024, ela passou por uma cirurgia complexa com duração de mais de 21 horas, ao ser internada com uma infecção urinária reincidente. A alta veio em fevereiro, mas o câncer ainda não estava curado e ela não via mais possibilidades de cura no Brasil.>