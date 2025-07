AMOR INTENSO

‘Fui atrás do Sardinha’: conheça história de amor entre Preta Gil e ator de Vale Tudo

Cantora que morreu neste domingo viveu amor e casou com ator da trama na década de 1990

Preta Gil, que nos deixou neste domingo (20), aos 50 anos, por complicações de um câncer no intestino, sempre viveu a vida com intensidade — inclusive o amor. Um dos capítulos mais marcantes de sua história pessoal começou como uma cena de novela: foi assistindo a Vale Tudo, em 1988, que ela se apaixonou por Otavio Muller, ator que interpretava o personagem Sardinha. >

Preta relembrou esse momento em sua última participação na TV, durante o Domingão com Huck, no fim de março deste ano. No palco, enquanto cantava Brasil, música-tema da novela, ela abriu o coração.>

“Eu me apaixonei pelo pai do meu filho assistindo a Vale Tudo. O Otavio fazia o Sardinha, eu era apaixonada pelo Sardinha. Fui atrás de ficar com o Sardinha. E fiquei com o Sardinha. Temos um filho juntos. Novela desperta na gente desejos, vontades”, disse.>