TENTANDO VOLTAR

Preta Gil morreu em ambulância a caminho de aeroporto; saiba detalhes

Cantora veio a óbito neste domingo (20), em decorrência de um câncer colorretal

Elis Freire

Publicado em 21 de julho de 2025 às 23:36

Preta Gil Crédito: Reprodução

Com o quadro se agravando, Preta Gil tentou voltar ao Brasil neste domingo (20), mas acabou não resistindo. De acordo com informações confirmadas pela assessoria da cantora ao jornal O Globo, a cantora iria embarcar em uma UTI aérea, mas passou mal dentro da ambulância a caminho do aeroporto de Nova York e não resistiu.

Ainda de acordo com o jornal, Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, e Francisco, filho de Preta, estão em Nova York cuidando dos trâmites para o translado do corpo, que se encontra no South Shore University Hospital, em Long Island.

Nesta segunda feira (21), o perfil de Gilberto Gil, pai Preta Gil, e o perfil oficial da cantora compartilharam detalhes sobre o velório da cantora. A cerimônia será realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, de acordo com informações confirmadas ao CORREIO. "O velório será realizado na cidade do Rio de Janeiro; familiares, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens. Assim que houver definição sobre data, horário e local, divulgaremos por aqui. Agradecemos, mais uma vez, todo o carinho, respeito e compreensão de todos", diz nota compartilhada no Instagram de Preta.

A morte de Preta

Preta Gil morreu na manhã deste domingo (20) nos Estados Unidos, aos 50 anos. A artista lutava contra um câncer colorretal desde janeiro de 2023 e chegou a ser considerada curada em agosto do mesmo ano, mas a doença voltou e se espalhou em outros órgãos no ano seguinte.

Com o retorno dos tumores, a artista voltou a realizar sessões de quimioterapia e de radioterapia. Em seguida, em dezembro de 2024, ela passou por uma cirurgia complexa com duração de mais de 21 horas, para retirada de mais de 5 tumores. A alta veio em fevereiro, mas o câncer ainda não estava curado e ela não via mais possibilidades de cura no Brasil.