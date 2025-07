HOMENAGEM

Marcelo Sangalo compartilha mensagem sobre morte de Preta: 'Comigo para sempre'

Filho de Ivete Sangalo expressou seus sentimentos com a perda nas redes sociais

Ainda na noite deste domingo (20), Ivete declarou tudo o que sente pela amiga, abalada com a perda. “Meu amor. Que caminhada hein! Eu nem sei o que escrever pra você, porque meu coração tá tão pequenininho. Mas quero lhe dizer que bom que a gente se a encontrou por aqui. Me apaixonei por vc no mesmo instante que nos encontramos. Foi fulminante e ainda é. Não consigo entender essas notícias sobre sua partida. A sua luz tão forte que mesmo com toda essa loucura nos fortalece. Vc tão corajosa minha Pretoca, tão firme e valente. Ah como eu vou sentir sua falta viu. Te amo infinito. Siga meu amor, sem dores, sem tristeza . Siga em paz”, escreveu a baiana.>