SIMPLES E EFICAZ

Abdominal na parede: exercício fácil para reduzir barriga rápido

Descubra como fazer esse movimento eficaz que exige menos esforço e protege a lombar, ideal para iniciantes.

O personal trainer Tobias Campbell explicou para o portal Minha Vida Fitness a execução correta: deite-se de costas no chão com os pés apoiados na parede e joelhos flexionados em 90 graus. Essa posição protege a lombar.

Com braços cruzados no peito ou atrás da nuca (sem puxar o pescoço), eleve o tronco suavemente contraindo o abdômen. Volte à posição inicial com controle. Repita o movimento.