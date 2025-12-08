ACIDENTE

Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira

Acidente ocorreu neste domingo (7)

Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:55

Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um acidente náutico envolvendo um jet ski e uma embarcação. A colisão entre os dois ocorreu na Praia da Ribeira, em Salvador, neste domingo (7).

A vítima foi identificada como Carlos Antônio Batista Santos, de 40 anos. Ele estava no jet ski com a mulher quando colidiram com uma embarcação em alto-mar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas. A mulher teve ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde. O homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Não houve registro de feridos na embarcação envolvida no acidente.