Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira

Acidente ocorreu neste domingo (7)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:55

Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um acidente náutico envolvendo um jet ski e uma embarcação. A colisão entre os dois ocorreu na Praia da Ribeira, em Salvador, neste domingo (7).

A vítima foi identificada como Carlos Antônio Batista Santos, de 40 anos. Ele estava no jet ski com a mulher quando colidiram com uma embarcação em alto-mar.

Acidente na Praia da Ribeira

Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais
1 de 3
Jet ski colidiu com uma embarcação em alto-mar por Reprodução/ Redes sociais

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas. A mulher teve ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde. O homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.

Não houve registro de feridos na embarcação envolvida no acidente.

O caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial do Bonfim, que agora investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer suas causas.

Mais recentes

Imagem - Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador

Homem é espancado e morto a tiros dentro de casa em Salvador
Imagem - Mutirão vai alterar registros de baianos para que nomes de santo sejam incluídos nos documentos

Mutirão vai alterar registros de baianos para que nomes de santo sejam incluídos nos documentos
Imagem - Crianças atípicas participam de espetáculo inclusivo em shopping de Salvador

Crianças atípicas participam de espetáculo inclusivo em shopping de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Imagem - Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)
02

Áries, Touro, Libra e Peixes recebem um recado decisivo do universo neste domingo (7 de dezembro)

Imagem - 104 cidades baianas ainda estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas
03

104 cidades baianas ainda estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Imagem - Só eles entendem: 5 signos que realmente gostam de ficar sozinhos e funcionam melhor em silêncio
04

Só eles entendem: 5 signos que realmente gostam de ficar sozinhos e funcionam melhor em silêncio