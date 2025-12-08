Homem morre e mulher fica ferida após jet ski bater em barco na Praia da Ribeira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 07:55
Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após um acidente náutico envolvendo um jet ski e uma embarcação. A colisão entre os dois ocorreu na Praia da Ribeira, em Salvador, neste domingo (7).
A vítima foi identificada como Carlos Antônio Batista Santos, de 40 anos. Ele estava no jet ski com a mulher quando colidiram com uma embarcação em alto-mar.
Acidente na Praia da Ribeira
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar atendimento às vítimas. A mulher teve ferimentos leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde. O homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.
Não houve registro de feridos na embarcação envolvida no acidente.
O caso foi registrado na 3ª Delegacia Territorial do Bonfim, que agora investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer suas causas.