104 cidades baianas ainda estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Elaine Sanoli
Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:04
Ao menos 104 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta segunda-feira (8). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste, centro-norte e Vale São-Franciscano da Bahia.
Veja quais são as cidades em alerta
O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Neste sábado (6), Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, chegou a atingir o terceiro lugar no ranking das cidades do Nordeste com maior acumulado de chuva, com 19,4 mm. A lista era seguida pelas cidades baianas Porto Seguro (16 mm), Barra (11) e Guanambi (10,8 mm).
