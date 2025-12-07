Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

104 cidades baianas ainda estão em alerta laranja de perigo para chuvas intensas

Municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste, centro-norte e Vale São-Franciscano do estado

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 10:04

Previsão é de chuva intensa em vários estados
Chuva intensa Crédito: Shutterstock

Ao menos 104 cidades da Bahia estão sob o alerta laranja para a ocorrência de chuvas intensas até as 10h da manhã desta segunda-feira (8). Os municípios estão localizados nas regiões centro-sul, extremo oeste, centro-norte e Vale São-Franciscano da Bahia.

Veja quais são as cidades em alerta

Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução
1 de 11
Confira a lista de cidades em alerta por Reprodução

O alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica que, durante o período em vigor, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos que podem atingir velocidades entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Há risco de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Neste sábado (6), Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado, chegou a atingir o terceiro lugar no ranking das cidades do Nordeste com maior acumulado de chuva, com 19,4 mm. A lista era seguida pelas cidades baianas Porto Seguro (16 mm), Barra (11) e Guanambi (10,8 mm).

A cidade de Vitória da Conquista, na Bahia

Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia
Vitória da Conquista já registrou 6,5 ºC  por Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista
Cidade fica no centro-sul baiano  por Divulgação PMVC
Cidade fica a cerca de 500 quilômetros de Salvador por Divulgação/Prefeitura
1 de 4
Neblina em Vitória da Conquista no início deste ano por Reprodução/TV Bahia

Tags:

Chuva Bahia Chuvas Alerta

Mais recentes

Imagem - Contratação para o Baianão: saiba quem é o jogador preso por estupro em Salvador

Contratação para o Baianão: saiba quem é o jogador preso por estupro em Salvador
Imagem - Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador

Jogador de futebol com passagem no Santos é preso por estupro em Salvador
Imagem - Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

Homem é morto a tiros após tentar roubar carro na orla de Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte com arquitetura clean, privacidade total e clima de resort

Imagem - O mistério do vilarejo que foi uma potência do diamante, mas hoje só moram 20 pessoas
02

O mistério do vilarejo que foi uma potência do diamante, mas hoje só moram 20 pessoas

Imagem - Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais
03

Coelba irá remover cabos irregulares de internet em 19 municípios; veja quais

Imagem - Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento
04

Biometria do INSS: veja quem está liberado e não precisa fazer procedimento