CIEE faz mutirão com 709 vagas de estágio e jovem aprendiz em seis cidades na Bahia

Millena Marques
Publicado em 3 de março de 2026 às 08:49
O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE), que completa 62 anos de história, realiza uma maratona de vagas com 709 oportunidades para estágio e jovem aprendiz em seis cidades da Bahia.
A ação acontece nas unidades do CIEE em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, das 9h às 15h.
Serão contempladas no mutirão para programas de estágio em áreas como Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil.
Os candidatos devem levar os documentos pessoais RG e CP ou o cadastro atualizado no site do CIEE.
Para participar do programa de estágio é necessário ter pelo menos 16 anos e estar matriculado em uma instituição de ensino cursando o ensino médio, técnico ou superior. O jovem aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos (exceto pessoas com deficiência que não possuem limitação de idade) e estar cursando ou ter concluído o ensino médio.