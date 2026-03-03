OPORTUNIDADE

CIEE faz mutirão com 709 vagas de estágio e jovem aprendiz em seis cidades na Bahia

Ação acontece nas unidades de Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, das 9h às 15h

Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2026 às 08:49

CIEE Crédito: Fábio Augusto Ferreira Santos/DIVULGAÇÃO

O Centro de Integração Emprego e Escola (CIEE), que completa 62 anos de história, realiza uma maratona de vagas com 709 oportunidades para estágio e jovem aprendiz em seis cidades da Bahia.

A ação acontece nas unidades do CIEE em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, das 9h às 15h.

Serão contempladas no mutirão para programas de estágio em áreas como Administração, Educação, Direito, Contabilidade e Construção Civil.

Os candidatos devem levar os documentos pessoais RG e CP ou o cadastro atualizado no site do CIEE.