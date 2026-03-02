NOVIDADE

Unifacs anuncia a construção de novo prédio em Salvador; saiba onde

Ampliação no Campus Tancredo Neves abrigará os cursos da saúde, a clínica-escola e com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2027

Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:07

Campus CTN (Tancredo Neves) da Unifacs Crédito: Will Vieira

A Universidade Salvador (Unifacs) anunciou a construção de um novo prédio em Salvador. O novo imóvel está sendo construído no campus Tancredo Neves. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2027.

De acordo com a unidade de ensino, o empreendimento foi idealizado para acompanhar a expansão da instituição e fortalecer, especialmente, a formação acadêmica em Medicina, integrante da Inspirali, Ecossistema que atua na gestão de 15 escolas médicas em diversas regiões do Brasil, além de outras áreas da Saúde como Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física e outros. O edifício, composto por oito andares, abrigará também o Centro Integrado de Saúde (CIS), uma clínica-escola voltada tanto ao atendimento à comunidade quanto à formação prática dos estudantes.

A área total construída do novo complexo é de aproximadamente 30 mil metros quadrados, sendo 17 mil metros quadrados de nova edificação somados aos 13 mil metros quadrados já existentes. O espaço contará com quase 40 laboratórios e cerca de 15 salas de aula, ampliando significativamente a capacidade de ensino e aprendizagem.

O prédio reunirá especialidades como Medicina, Odontologia, Fisioterapia e Psicologia, além de uma estrutura completa de laboratórios de Medicina, incluindo consultórios simulados, enfermaria, laboratórios de habilidades médicas e cirúrgicas, laboratórios de práticas integradas, laboratório morfofuncional e ambientes de simulação complexa. Além disso, o novo espaço contará com salas de aula modernas e um auditório, ampliando as possibilidades para a realização de eventos científicos, atividades acadêmicas integradas e iniciativas de ensino, pesquisa e extensão.