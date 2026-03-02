Acesse sua conta
Unifacs anuncia a construção de novo prédio em Salvador; saiba onde

Ampliação no Campus Tancredo Neves abrigará os cursos da saúde, a clínica-escola e com previsão de inauguração no primeiro semestre de 2027

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 2 de março de 2026 às 14:07

Campus CTN (Tancredo Neves) da UNIFACS, um espaço de excelência acadêmica e inovação
Campus CTN (Tancredo Neves) da Unifacs Crédito: Will Vieira

A Universidade Salvador (Unifacs) anunciou a construção de um novo prédio em Salvador. O novo imóvel está sendo construído no campus Tancredo Neves. A previsão de inauguração é para o primeiro semestre de 2027.

De acordo com a unidade de ensino, o empreendimento foi idealizado para acompanhar a expansão da instituição e fortalecer, especialmente, a formação acadêmica em Medicina, integrante da Inspirali, Ecossistema que atua na gestão de 15 escolas médicas em diversas regiões do Brasil, além de outras áreas da Saúde como Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia, Educação Física e outros. O edifício, composto por oito andares, abrigará também o Centro Integrado de Saúde (CIS), uma clínica-escola voltada tanto ao atendimento à comunidade quanto à formação prática dos estudantes.

A área total construída do novo complexo é de aproximadamente 30 mil metros quadrados, sendo 17 mil metros quadrados de nova edificação somados aos 13 mil metros quadrados já existentes. O espaço contará com quase 40 laboratórios e cerca de 15 salas de aula, ampliando significativamente a capacidade de ensino e aprendizagem.

O prédio reunirá especialidades como Medicina, Odontologia, Fisioterapia e Psicologia, além de uma estrutura completa de laboratórios de Medicina, incluindo consultórios simulados, enfermaria, laboratórios de habilidades médicas e cirúrgicas, laboratórios de práticas integradas, laboratório morfofuncional e ambientes de simulação complexa. Além disso, o novo espaço contará com salas de aula modernas e um auditório, ampliando as possibilidades para a realização de eventos científicos, atividades acadêmicas integradas e iniciativas de ensino, pesquisa e extensão.

“Mais do que uma nova estrutura física, o empreendimento representa um investimento no futuro da educação e da saúde da Bahia. A iniciativa reforça o nosso compromisso com a formação de profissionais altamente qualificados amparados por ambientes de aprendizagem que os preparam para atuar com base científica sólida, prática de excelência e foco no cuidado com a vida e no impacto da sociedade”, afirma o reitor da Unifacs, o professor Bruno Soares.

