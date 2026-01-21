Veja cursos de Medicina da Bahia que terão sanções por desempenho ruim

ENAMED

Cerca de 30% dos cursos analisados no país tiveram avaliação insatisfatória

Millena Marques

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:35

Campus da UFSB em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

Na Bahia, doze cursos de Medicina tiveram desempenho insatisfatório na primeira edição Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que avaliou 351 cursos de medicina em todo o país.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os cursos com nota insatisfatória e que pertencem ao Sistema Federal de Ensino, que inclui as universidades federais e as instituições privadas, passarão por um processo de supervisão em que podem ser adotadas medidas cautelares.

As instituições públicas estaduais, distritais e municipais não passam pelo processo, uma vez que são supervisionadas pelos respectivos conselhos e secretarias de educação locais.

As sanções serão escalonadas e podem prever desde a redução de vagas até a suspensão de oferta via Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As medidas cautelares serão aplicadas conforme o desempenho do curso.

“Quanto maior o risco ou ameaça ao interesse público, mais graves serão as medidas adotadas”, informou o MEC.

Os cursos terão 30 dias para apresentar a defesa ao MEC, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

Lista de cursos que serão supervisionados pelo MEC na Bahia

Nota 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS (Uninassau) - Centro Universitário - Privada sem fins lucrativos - Barreiras

Centro Universitário Zarns - Salvador - ZARNS SALVADOR - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Salvador - 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME - UNIME - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Lauro de Freitas - 2

FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - UNESULBAHIA - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis - 2

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista - Afya FCM VIC - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Vitória da Conquista - 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA UFSB - Universidade - Pública Federal - Teixeira de Freitas - 2

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis - 2

Faculdade Estácio de Alagoinhas - Privada com fins lucrativos - Alagoinhas - 2

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna - AFYA ITABUNA - Privada com fins lucrativos - Itabuna - 2

Faculdade AGES de Medicina - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Jacobina - 2

Faculdade Estácio de Juazeiro - Estácio Juazeiro - Privada com fins lucrativos - Juazeiro - 2