Veja cursos de Medicina da Bahia que terão sanções por desempenho ruim

Cerca de 30% dos cursos analisados no país tiveram avaliação insatisfatória

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 09:35

Campus da UFSB em Teixeira de Freitas
Campus da UFSB em Teixeira de Freitas Crédito: Divulgação

Na Bahia, doze cursos de Medicina tiveram desempenho insatisfatório na primeira edição Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), que avaliou 351 cursos de medicina em todo o país.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os cursos com nota insatisfatória e que pertencem ao Sistema Federal de Ensino, que inclui as universidades federais e as instituições privadas, passarão por um processo de supervisão em que podem ser adotadas medidas cautelares.

As instituições públicas estaduais, distritais e municipais não passam pelo processo, uma vez que são supervisionadas pelos respectivos conselhos e secretarias de educação locais.

As sanções serão escalonadas e podem prever desde a redução de vagas até a suspensão de oferta via Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As medidas cautelares serão aplicadas conforme o desempenho do curso.

“Quanto maior o risco ou ameaça ao interesse público, mais graves serão as medidas adotadas”, informou o MEC.

Confira as mensalidades dos cursos de Medicina em Salvador e na RMS em 2026

Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP) - R$ 8,2 mil em 2026 por Gerson Rosário/Divulgação
Afya Salvador: em 2026, a mensalidade de Medicina é de R$ 12.833,67 por Reprodução
Medicina na Unifacs - mensalidade é de R$ 14.668 em 2026 por Reprodução
Universidade do Estado da Bahia (Uneb) - gratuito  por Divulgação
Faculdade de Medicina da Bahia (FMB), da Ufba - gratuito  por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
1 de 6
Faculdade de Medicina Zarns - em 2026, é de R$ 14.495,22 por Divulgação

Os cursos terão 30 dias para apresentar a defesa ao MEC, antes que as sanções entrem em vigor. Após o prazo, as medidas valerão até a próxima aplicação do Enamed, prevista para outubro de 2026.

Lista de cursos que serão supervisionados pelo MEC na Bahia

Nota 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS (Uninassau) - Centro Universitário - Privada sem fins lucrativos - Barreiras

Centro Universitário Zarns - Salvador - ZARNS SALVADOR - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Salvador - 2

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME - UNIME - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Lauro de Freitas - 2

FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - UNESULBAHIA - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis - 2

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista - Afya FCM VIC - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Vitória da Conquista - 2

UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA UFSB - Universidade - Pública Federal - Teixeira de Freitas - 2

Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis - 2

Faculdade Estácio de Alagoinhas - Privada com fins lucrativos - Alagoinhas - 2

Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna - AFYA ITABUNA - Privada com fins lucrativos - Itabuna - 2

Faculdade AGES de Medicina - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Jacobina - 2

Faculdade Estácio de Juazeiro - Estácio Juazeiro - Privada com fins lucrativos - Juazeiro - 2

Faculdade AGES de Medicina de Irecê - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Irecê - 2

