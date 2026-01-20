Veja quais os cursos de Medicina com as melhores e piores notas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:10
Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, que avalia os cursos de Medicina em todo o Brasil, foram divulgados na segunda-feira (19). Os dados revelam que, das 26 graduações avaliadas na Bahia, 12 tiveram desempenhos insatisfatórios e quatro tiveram nota máxima.
O Enamed é a modalidade do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) para os cursos de Medicina e permite o aproveitamento de resultados dos alunos em processos seletivos de programas de residência médica.
Para ser considerado insatisfatório, um curso deve ter alcançado as notas 1 e 2 em um conceito que vai até 5, de acordo com o Ministério da Educação. Na Bahia, todas as graduações com as piores notas alcançaram o resultado 2. Enquanto isso, quatro cursos no estado atingiram a nota máxima do Enamed.
Os cursos com conceito 1 e 2 estão sujeitos a um processo de supervisão, com a aplicação de diferentes medidas cautelares, de forma escalonada, conforme o percentual de concluintes considerados proficientes. Quanto maior o risco ou ameaça ao interesse público e aos estudantes, mais graves serão as medidas adotadas, segundo o MEC.
Após a divulgação do resultado, instituições de ensino responsáveis por cursos na Bahia rebateram o dado e criticaram a metodologia do indicador, como mostrou o CORREIO.
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE BARREIRAS (Uninassau) - Centro Universitário - Privada sem fins lucrativos - Barreiras
Centro Universitário Zarns - Salvador - ZARNS SALVADOR - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Salvador
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIME - UNIME - Centro Universitário - Privada com fins lucrativos - Lauro de Freitas
FACULDADES INTEGRADAS DO EXTREMO SUL DA BAHIA - UNESULBAHIA - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis
Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista - Afya FCM VIC - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Vitória da Conquista
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA UFSB - Universidade - Pública Federal - Teixeira de Freitas
Faculdade Pitágoras de Medicina de Eunápolis - Faculdade - Privada com fins lucrativos - Eunápolis
Faculdade Estácio de Alagoinhas - Privada com fins lucrativos - Alagoinhas
Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna - AFYA ITABUNA - Privada com fins lucrativos - Itabuna
Faculdade AGES de Medicina - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Jacobina
Faculdade Estácio de Juazeiro - Estácio Juazeiro - Privada com fins lucrativos - Juazeiro
Faculdade AGES de Medicina de Irecê - Faculdade AGES - Privada com fins lucrativos - Irecê
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC - Pública Estadual - Ilhéus
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA UFBA - Pública Federal - Vitória da Conquista
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB - Pública Estadual - Vitória da Conquista
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - UNIVASF Pública Federal - Paulo Afonso