Sinal vermelho da Medicina: especialista aponta falhas na formação de futuros médicos

Um terço dos cursos de Medicina no Brasil foram avaliados como insatisfatórios

Maria Raquel Brito

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 05:00

Mais de 30% dos cursos de Medicina no Brasil foram avaliados como insatisfatórios Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os resultados do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação (MEC) nesta segunda-feira (19), acenderam o sinal de atenção entre especialistas. Na Bahia, 12 dos 26 cursos avaliados receberam nota 2 e foram classificados como insatisfatórios. Em todo o Brasil, 30,4% das instituições foram mal avaliadas.

Realizada em outubro de 2025, essa foi a primeira edição do Enamed. Claudia Costin, especialista em políticas educacionais e ex-diretora global de Educação do Banco Mundial, diz que os cursos, com baixo desempenho satisfatório, não estão formando bons médicos. Ela defende que a sociedade civil deve cobrar que esses profissionais sejam bem formados.

“Uma parte considerável dessas instituições são particulares, que cobram um dinheiro importante dos seus alunos. Então, não entregar uma formação que prepare adequadamente um futuro médico não faz sentido. É importante que se olhe para a lista dos cursos que estão com desempenho insatisfatório e se cobre uma preparação melhor, porque senão nós não vamos ter uma população com saúde. O papel do médico não é só de curar doenças, mas de garantir saúde, evitar a doença é o ideal”, afirma.

O Enamed é uma prova anual que mede o aprendizado dos estudantes de Medicina durante o curso. Para ser considerado insatisfatório, um curso deve ter alcançado as notas 1 e 2 em um conceito que vai até 5, de acordo com o Inep. Na Bahia, nenhum curso ficou com 1 – os 12 insatisfatórios alcançaram o resultado 2.

Segundo Costin, a avaliação foi criada a partir da constatação do crescimento acelerado de cursos de Medicina nas últimas duas décadas. “Para garantir que no processo de ensino haja, em primeiro lugar, muito mais conexão entre teoria e prática, o que é feito tendo uma conexão boa ou com o SUS (Sistema Único de Saúde), ou com um hospital universitário, e verificando se os alunos, os estudantes, estão desenvolvendo as competências que um futuro médico precisa ter. Entre elas, é destacado não só a capacidade de fazer um diagnóstico, de tomar decisões frente a problemas de saúde do paciente e assim por diante. Por isso que a prática é tão importante”.

Entre os cursos com desempenho abaixo do esperado na Bahia, está o de Medicina da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Completam a lista os cursos do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau) de Barreiras; Centro Universitário Zarns, em Salvador; Unime, em Lauro de Freitas; Faculdades Integradas do Extremo Sul da Bahia (UNESULBAHIA), em Eunápolis; Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista; Faculdade Pitágoras de Medicina, em Eunápolis; Faculdade Estácio de Alagoinhas; Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna; Faculdade AGES de Medicina, em Juazeiro; Faculdade Estácio de Juazeiro; e Faculdade AGES de Medicina de Irecê.

Quatro cursos tiveram nota 5, o conceito máximo: a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), a Universidade Federal da Bahia (Ufba) - campus de Vitória da Conquista, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Paulo Afonso.

De acordo com o MEC, cursos com resultados insatisfatórios estão passíveis a sofrer sanções, que podem ser a redução de vagas, a suspensão do Fies e outros programas federais ou até a proibição de aumentar vagas. Em todo o Brasil, oito graduações não vão mais poder receber alunos, que é a suspensão mais severa.

“O MEC tem consciência de que, sendo a primeira vez, vai haver um processo de tentar melhorar. Então, essas instituições precisam olhar para o seu resultado. Verdade, cerca de 70% (no Brasil) conseguiram aprendizagem adequada, mas esses 30% têm que olhar para o que aconteceu e tentar corrigir no seu processo de ensino. Porque vão vir algumas sanções”, diz Claudia Costin.

Para ela, o que deve ser celebrado é que “finalmente fizeram um processo de avaliação mais voltado ao que se espera de um médico” e, sobretudo, a possibilidade de que os alunos usem a nota do Enamed no processo de seleção para o exame de acesso à residência médica, etapa que segue a conclusão do curso de Medicina.

“O próprio ministério alertou que essas medidas que vão ser adotadas esse ano para as instituições que tiveram nota 1 e 2 vão ser mais amenas, mas (com o objetivo) de lidar com os resultados do exame. Nas próximas (edições da prova), nós vamos ter que ser mais severos. Trata-se da saúde da população brasileira, então os médicos devem ser muito bem formados”, reitera.

Outro lado

O grupo Afya, responsável pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Vitória da Conquista e pela Afya Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, informou através de nota que "análises de instituições de todo o país indicam divergência de dados entre os que foram reportados como insumos, em dezembro passado, em relação ao número de estudantes proficientes de seus cursos, e os divulgados hoje". Ainda segundo o comunicado, o grupo aguarda esclarecimentos técnicos por parte do MEC e do Inep.

O Centro Universitário Ages avaliou, também em nota, que o resultado do Enamed isolado não constitui indicadores conclusivos para aferir a qualidade da formação médica do espaço. Responsável pela Faculdade AGES de Medicina de Jacobina e Irecê, a instituição acrescentou que "o curso apresenta conceito máximo (nota 5) na avaliação oficial conduzida pelo Ministério da Educação, que segue metodologia própria, critérios objetivos e procedimentos técnicos consolidados".

O grupo Estácio, que teve dois cursos com nota 2 (Faculdade Estácio de Juazeiro e Faculdade Estácio de Alagoinhas), revelou que houve uma divergência de dados entre o que foi apresentado pelo Inep em dezembro e nesta segunda. "Essa divergência não é trivial, pode mudar a situação de diversas instituições. Por isso, estamos momentaneamente impossibilitados de passar uma análise, até que tenhamos um esclarecimento sobre o tema", completou o comunicado.

As demais faculdades procuradas pela reportagem não responderam até o fechamento da matéria.

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) também se manifestou contrária ao indicador. A entidade falou em "preocupação com a condução adotada pelo Ministério da Educação e pelo Inep". Veja o posicionamento completo aqui.